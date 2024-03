POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Northeim (ots) - Northeim, Am Lohgraben, Donnerstag, 14.03.2024, 17.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Streitigkeiten führen zur körperlichen Auseinandersetzung. Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr wurde die Polizei Northeim über eine körperliche Auseinandersetzung in der Straße "Am Lohgraben" informiert. Beim Eintreffen der Polizei war die Auseinandersetzung beendet bzw. konnte der Aggressor durch einen Beteiligten festgehalten und ...

