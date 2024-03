Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperliche Auseinandersetzung in Northeim

Northeim (ots)

Northeim, Am Lohgraben, Donnerstag, 14.03.2024, 17.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Streitigkeiten führen zur körperlichen Auseinandersetzung.

Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr wurde die Polizei Northeim über eine körperliche Auseinandersetzung in der Straße "Am Lohgraben" informiert.

Beim Eintreffen der Polizei war die Auseinandersetzung beendet bzw. konnte der Aggressor durch einen Beteiligten festgehalten und so durch die eingesetzten Beamten übernommen werden. Der 32-jährige Aggressor aus Northeim machte bei der Polizei keine Angaben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille.

An der Auseinandersetzung waren zudem drei weitere Männer aus Northeim im Alter von 24, 31 und 39 beteiligt. Diese gaben an, dass es mit dem 32-Jährigen einen Streit wegen Geld gegeben hatte und nach verbalen Äußerungen dies anschließend in eine körperliche Auseinandersetzung ausuferte.

Der 32-Jährige warf erst Einrichtungsgegenstände umher und schlug den 31-Jährigen ins Gesicht. Anschließend warf der 32-Jährige noch einen Backstein in Richtung des 31-Jährigen. Der Wurf verfehlte diesen jedoch.

Nach weiteren Rangeleien zwischen den Beteiligten konnte der 32-Jährige am Ende durch den 24-Jährigen am Boden fixiert werden, bis die Polizei eintraf. Der 32-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung ebenfalls leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.

Beim 32-Jährigen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen aufgrund der Atemalkoholkonzentration eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Außerdem wurde er zur Verhütung weiterer Straftaten bis zum Freitagmorgen ins polizeiliche Gewahrsam genommen.

Gegen den 32-Jähirgen wird wegen einfacher Körperverletzung und des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell