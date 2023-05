Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vier Verletzte bei einem Verkehrsunfall auf der B257 in Höhe der Ortslage Wolsfeld

Wolsfeld (ots)

Am heutigen Dienstag wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 15:10 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der B257 in Höhe der Ortslage Wolsfeld informiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 27-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die B257 aus Fahrtrichtung Luxemburg kommend. Im Fahrzeug befand sich auch die 1-Jährige Tochter der Fahrzeugführerin. In Höhe der Ortslage Wolsfeld geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem begegnenden PKW eines 55-Jährigen Fahrzeugführers, welcher mit einer weiteren erwachsenen Person besetzt war. Der Mitfahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde leicht bis mittelschwer verletzt. Alle weiteren Fahrzeuginsassen erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand vermutlich leichte Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden die vier Personen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die B257 musste bis 17:00 Uhr vollgesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr führte. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, ein weiterer Notarzt, vier Rettungswagen, der First Responder, die Straßenmeisterei Irrel sowie die umliegenden Feuerwehren.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell