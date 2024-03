POL-NOM: Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen festgestellt

Northeim (ots) - Moringen, Bahnhofstraße / B241, Donnerstag, 14.03.2024, 18.40 Uhr MORINGEN (Wol) - Am Donnerstag gegen 18.40 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Moringen zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer (Pedelec). Ein 57-jähriger Moringer befuhr mit einem Pkw Kia die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe eines Zebrastreifens kreuzte plötzlich und unerwartet der 22-jährige Radfahrer vom Gehweg ...

