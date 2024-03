Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rasierer und Cremes versucht zu stehlen

Northeim (ots)

Northeim, Grafenhof, Donnerstag, 14.03.2024, 11.05 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Waren für die Mutter mitgenommen.

Am Donnerstag gegen 11.05 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt im Grafenhof in Northeim.

Eine Angestellte bemerkte den Diebstahl und konnte den 25-jährigen Mann aus Nottertal Heiligen-Höhen (Thüringen) ansprechen und die Polizei informieren. Bei der Befragung gab der Mann an, dass er die Waren (Damenrasierer und Cremes) im Wert von ca. 650 Euro für seine Mutter habe stehlen wollen und ihm die Tat leid tue.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell