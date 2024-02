Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW's

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 04.02.2024, in der Zeit zwischen um 05:40 Uhr, teilen Anwohner der Nürnbergerstraße in Frankenthal mit, dass eine männlich Person wahllos parkende PKW's beschädigen würde. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der alkoholisierte Tatverdächtige angetroffen und festgenommen werden. An den Fahrzeugen Entstand Sachschaden von mehreren Hunter Euro. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell