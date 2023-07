Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Brand in Wadern-Nunkirchen

Festnahme eines 24-jährigen Hausbewohners

Saarbrücken / Nunkirchen (ots)

Gestern (07.07.2023) kam es gegen 17:55 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Mehrparteienhaus in Wadern-Nunkirchen (s. Pressemitteilung vom 07.07.2023, 19:35 Uhr). Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Bewohner der Wohnung, in welcher das Feuer ausgebrochen war, festgenommen werden.

Bei dem Mehrparteienhaus handelt es sich um eine Flüchtlingsunterkunft, in der vorwiegend syrische und ukrainische Staatsbürger leben. Insgesamt sind 28 Personen für das Gebäude gemeldet.

Nach Ermittlungen des Branddezernates soll ein 24-jähriger Bewohner das Feuer in der von ihm bewohnten Wohnung gelegt haben. Der aus Syrien stammende Mann, der durch den Brand verletzt wurde, konnte festgenommen werden und wird noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Zur Motivlage des 24-Jährigen kann bislang nichts gesagt werden.

Das Feuer konnte aufgrund der im Haus installierten Rauchmelder frühzeitig entdeckt und von einem Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr mittels Feuerlöscher eigenständig gelöscht werden.

Das Gebäude ist bis auf die vom Brand betroffene Etage weiterhin bewohnbar. Entgegen der gestrigen Meldung wurden nach derzeitigem Sachstand nicht elf, sondern drei Personen verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell