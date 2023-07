Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Raubüberfall im Jahr 2020 in Sankt Wendel

Polizei nimmt weiteren Tatverdächtigen in Rheinland-Pfalz fest

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Saarbrücken. Ein 24 Jahre alter Mann, der ebenfalls an dem Raubüberfall beteiligt gewesen sein soll, wurde am gestrigen Donnerstagmorgen (06.07.2023) an seiner Wohnanschrift in Rheinland-Pfalz festgenommen und nach der Vorführung in die JVA Frankenthal gebracht.

Hinweise zu einer Tatbeteiligung des Festgenommenen ergaben sich durch Aussagen der Angeklagten, die sich derzeit am Landgericht in Saarbrücken für den Überfall verantworten müssen. Am Abend des 22.12.2020 sollen die bewaffneten Männer in das Haus des älteren Ehepaares eingedrungen sein und ihre Opfer unter Vorhalt einer Schusswaffe gezwungen haben, den Tresor zu öffnen.

Nachdem das Amtsgericht Saarbrücken einen Haftbefehl gegen den in Rheinland-Pfalz geborenen Mann ausgestellt hatte, erfolgte die gestrige Festnahme gemeinsam mit Einsatzkräften der Kriminalpolizeiinspektion in Neustadt.

