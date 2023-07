Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Brand in einem Mehrparteienhaus in Wadern-Nunkirchen

Saarbrücken / Nunkirchen (ots)

Heute (07.07.2023), gegen 17:55 Uhr, kam es in der Saarbrücker Straße in Wadern-Nunkirchen zu einem Brandgeschehen in einer Obergeschosswohnung eines Mehrparteienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden elf Personen verletzt, zwei davon schwer.

Aktuell sind Feuerwehr und Polizei vor Ort. Die Saarbrücker Straße ist aufgrund des Brandes derzeit vollgesperrt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell