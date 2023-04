Darmstadt (ots) - Am Nachmittag des 28.03.2023, zwischen 17:00 - 17:50 Uhr, kam es im Bereich der Karlstraße 29 in Darmstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort am Fahrbahnrand geparkter dunkler Opel Insignia wurde dabei von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall in unbekannte Richtung. Zeugen, welche den Unfall selbst oder aber ein verdächtiges Verhalten ...

