Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Freitag, 15.03.2024; 15:40 Uhr

Am Freitagnachmittag, den 15.03.2024 beförderte ein 57jähriger Busfahrer mehrere Bewohner des Harz-Weser-Wohnzentrums, von Dassel kommend, zu ihrer Wohnanschrift in Einbeck. Nachdem alle Fahrgäste in der Königsberger Straße aus dem Omnibus gestiegen waren, wollte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Beim Anfahren fuhr er dann einer 53jährigen Bewohnerin, die zuvor aus dem Bus gestiegen war, mit dem Bus über ihr linkes Bein. Dabei wurde die Bewohnerin so verletzt, dass sie im Anschluss durch Rettungskräfte ins Bürgerspital verbracht werden musste. Wie die Dame unter die Räder des Busses geraten konnte, ist zunächst noch unklar. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen zu diesem Unfall gemachen haben, sich telefonisch unter 05561-31310 zu melden.

