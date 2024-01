Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Blitzeinbruch in Tankstelle

Brohl-Lützing (ots)

Am heutigen Morgen brachen gegen 02:00 Uhr zwei Täter in die Aral-Tankstelle in Brohl-Lützing ein. Sie gingen auf der Verkaufsfläche zielgerichtet die Zigarettenauslage an und verließen nach wenigen Minuten wieder das Tankstellengebäude. Die beiden Täter flüchteten anschließend mit einem weißen VW Golf GTI neueren Modells in unbekannte Richtung. Die Kennzeichen des Fahrzeugs waren verdeckt.

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen im Bereich des Tankstellengeländes gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei Remagen unter 02642-93820 entgegen.

