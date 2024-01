POL-PDMY: Abschlussmeldung Wohnhausbrand, Brohl-Lützing, An der Goldgrube

Brohl-Lützing (ots) - Derzeit befinden sich Rettungskräfte und die Polizei im Einsatz bei einem Wohnhausbrand in Brohl-Lützing. In dem Haus befinden sich keine Personen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Polizei Remagen Telefon: 02642 93820 www.polizei.rlp.de/pd.mayen Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung ...

mehr