POL-PDMY: Presse-Erstmeldung Wohnhausbrand, Brohl-Lützing, An der Goldgrube

Mendig (ots) - In der Nacht vom 26./27.12.2023 kam es in Mendig zu Sachbeschädigungen an zwei Pkw. Diese parkten ordnungsgemäß in der Heinrich-Heine-Straße und in der Hospitalstraße. Die Fahrzeuge wurden mittels spitzem Gegenstand beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu diesen Taten geben können, werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Telefon: 02651-801-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

