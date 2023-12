Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Pkw

Mendig (ots)

In der Nacht vom 26./27.12.2023 kam es in Mendig zu Sachbeschädigungen an zwei Pkw. Diese parkten ordnungsgemäß in der Heinrich-Heine-Straße und in der Hospitalstraße. Die Fahrzeuge wurden mittels spitzem Gegenstand beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu diesen Taten geben können, werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell