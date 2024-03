Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mutmaßliche Drogendealer in Haft & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwaikheim: Zwei mutmaßliche Drogendealer in Haft

Gegen zwei Beschuldigte ergab sich aufgrund von Ermittlungen der Verdacht, dass diese mindestens seit Januar 2023 jeweils für sich und teilweise auch gemeinschaftlich mit Betäubungsmitteln handeln. Bei einer am Montag (04.03.2024) auf Grund eines richterlichen Beschlusses durchgeführten Durchsuchung der Zimmer der beiden 27 & 36 Jahre alten gambischen Tatverdächtigen wurden Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden. Sie wurden anschließend festgenommen und am Dienstag (05.03.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die Haftbefehle gegen die beiden mutmaßlichen Drogendealer und setzte sie in Vollzug. Anschließend wurden sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Eine 56 Jahre alte VW-Fahrerin missachtete am Mittwochvormittag gegen 10:25 Uhr an der Einmündung Brückenstraße / Max-Eyth-Straße die Vorfahrt eines 62-jährigen Mercedes-Fahrers und kollidierte mit diesem. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

Schorndorf: Unfall am Kreisverkehr

Am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr bei der Stuttgarter Straße ein Unfall. Ein 46-jähriger Opel-Fahrer war von der Grabenstraße kommend in den Kreisverkehr "Kahlaer Platz" eingebogen und stieß dabei mit einem Pkw Audi Q3 zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell