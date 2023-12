POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Unbekannter entwendet mehrere Hundert Euro

Michelstadt (ots) - In der Nacht zum Samstag (16.12.) hatten es Kriminelle auf das Tierheim in der Hesselbacher Straße abgesehen. Die Tat wurde am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr bemerkt. Die Täter verschafften sich über ein Eingangstor Zugang auf das Gelände und brachen anschließend in das Gebäude ein. In den Räumen suchten die Unbekannten nach Wertgegenständen. ...

mehr