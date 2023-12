Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Hirschhorn (ots)

Am Samstag (16.12.) kam es zwischen 15:30 h und 19:00 h in der Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter grauer Peugeot 208 cc angefahren wurde. Als die Besitzerin wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass die rechte Fahrzeugseite und der Außenspiegel beschädigt sind. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Wer Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter Tel.: 06207 / 94050 in Verbindung zu setzten.

