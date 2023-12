Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Küchenbrand ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Bischofsheim (ots)

Am Freitagnachmittag (15.12.) kam es in Bischofsheim zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 17:00 Uhr war ein Nachbar auf den starken Qualm aus der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss aufmerksam geworden und hatte die Rettungsleitstelle Groß-Gerau verständigt. Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Bischofsheim und Ginsheim konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Vorsorglich waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Außer den beiden Katzen der Mieterin war niemand in der Wohnung. Eine der Katzen hatte die Wohnung direkt beim Öffnen verlassen. Die zweite Katze konnten gerettet und der Mieterin im Anschluss übergeben werden. Die betroffene Wohnung ist zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Mieterin kommt solange bei Freunden unter. Andere Wohnungen des Mehrfamilienhauses waren nicht betroffen. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Brand im Bereich der Küche ausgebrochen war. Als mögliche Ursache wird derzeit ein technischer Defekt an einem der vorhandenen Elektrogeräte vermutet. Weitere Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Rüsselsheim im Laufe der kommenden Woche angestellt. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell