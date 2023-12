POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Einbruch in Firmengebäude/Polizei sucht Zeugen

Erzhausen/Pfungstadt (ots) - In der Elisabethenstraße in Erzhausen drangen Unbekannte am Donnerstag (14.12.), zwischen 15.30 und 19.40 Uhr, in ein Haus ein, indem sie eine Scheibe einschlugen. Obwohl sie das Haus vollständig durchsuchten, verließen sie es nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Diebesgut. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am selben Tag in Pfungstadt. ...

