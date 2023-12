Darmstadt (ots) - Am Donnerstag (14.12.) ereignete sich zwischen 12.40 und 14 Uhr ein Trickdiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft am Luisenplatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand agierten zwei unbekannte Täter dabei gemeinsam: Während eine Person die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, entwendete die andere die Tageseinnahmen aus der Kasse des ...

mehr