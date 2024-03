Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallstelle gesucht - Brandalarm - Diebstahl - Unfallflucht - Hundetoilette zerstört - Widerstand - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Unfallstelle gesucht

Am Dienstagabend konnte auf dem Parkplatz des Hirschbachfreibades durch Zeugen eine zunächst unbekannte männliche Person festgestellt werden, die augenscheinlich erheblich betrunken war und mit einem unfallbeschädigten Skoda auf das Gelände eingefahren ist. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann mit seinem Fahrzeug in Richtung Innenstadt. Durch die Polizeistreife konnte der 61-jährige Fahrer gegen 22:15 Uhr, in seinem unfallbeschädigten Fahrzeug sitzend, an seiner Wohnadresse in Fachsenfeld angetroffen werden. Nachdem ein durchgeführter Atemalkoholtest ein Wert von über 2 Promille ergab, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe erhoben. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt. Derzeit ist nicht bekannt, wo das Fahrzeug - welches einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro aufweist - beschädigt wurde. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Brandalarm im Gmünder Torhaus

Am Dienstagabend um kurz nach 21 Uhr löste während einer Veranstaltung im Gmünder Torhaus plötzlich ein Brandalarm aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren bereits alle Personen außerhalb des Gebäudes. Eine Überprüfung durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 19 Wehrleuten anrückten, ergab, dass wohl eine unbekannte Person im Treppenhaus zur Tiefgarage geraucht hat und dadurch ein Brandmelder ausgelöst wurde. Ein schädigendes Ereignis trat nicht ein.

Aalen: Diebstahl aus Wohnung

Auf bislang unbekannte Weise verschaffte sich ein unbekannter Dieb am Dienstag zwischen 13.20 Uhr und 16.30 Uhr Zugang zu einer Wohnung in der Luise-Hartmann-Straße und entwendete dort einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck und Geschirr. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Unterkochen: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 6:55 Uhr und 12:15 Uhr wurde ein Opel Adam, der in dieser Zeit in der Waldhäuser Straße geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Fensterscheibe beschädigt

Am Dienstag um 22:15 Uhr meldete ein Bewohner eines Hauses am Bahnhofplatz, dass mehrere Jugendliche Steine gegen das Haus werfen würden und dadurch bereits eine Scheibe zerstört wurde. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Jugendlichen in Richtung Innenstadt. Hinweise auf die jugendlichen Vandalen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Neuler: Hundetoilette zerstört

Auf einer Nebenstraße in Richtung Schwenningen wurde zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr, eine Hundetoilette völlig zerstört, indem diese augenscheinlich mit einem Böller gesprengt wurde. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Polizeibeamte nach Bedrohung angegangen

Am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr begab sich eine 39-jährige Frau in ein Tabakgeschäft am Marktplatz. Da gegen die Dame dort ein Hausverbot besteht, wurde sie aufgefordert den Laden zu verlassen. Hierauf griff sie zu einer Schere und bedrohte eine Mitarbeiterin. Beim Eintreffen der Polizei gab sich die 39-Jährige zunächst ruhig. Als sie durchsucht werden sollte, trat sie eine eingesetzte Polizeibeamtin und beleidigte die Beamten. Sie wurde in Gewahrsam genommen und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

