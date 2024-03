Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Streitigkeiten in einem Wohnheim - Vandalismus durch Eierwurf - Wohnungseinbrüche - Unfall

Aalen (ots)

Winnenden: Körperliche Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Mit mehreren Streifen rückte die Polizei am Dienstag kurz vor 14 Uhr aufgrund einer gemeldeten Schlägerei in die Asylunterkunft in der Albertviller Straße aus. Nachdem es zunächst zwischen Kindern zu Streitigkeiten kam, kamen mehrere erwachsene Verwandte hinzu und trugen den Streit für ihre Kinder weiter aus. Hierbei kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen, mehrere Personen wurden leicht verletzt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rudersberg: Eingangstüre durch Eierwurf beschädigt

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde die Eingangstüre einer Firma in der Straße Im Fuchshau durch einen Eierwurf beschädigt. An der Türe entstand ein Lackschaden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

Welzheim: Einbruch

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 13 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Reihenhaus in der Robert-Stolz-Straße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Bargeld und Goldschmuck entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Alfdorf: In Wohnhaus eingebrochen

Am Dienstagabend zwischen 18:50 Uhr und 20:40 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Ostlandstraße ein, durchsuchten dieses nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Murrhardt: Auffahrunfall

Eine 45-jährige Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta befuhr am Dienstag gegen 17.30 Uhr die Fornsbacher Straße. Sie erkannte dort zu spät, wie der Verkehr wegen eines abbiegenden Autos stoppte und fuhr auf einen Pkw Audi auf. Der 46-jährige Audi-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 22.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell