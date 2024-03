Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Autos durchwühlt, Jugendlicher angegangen und Geld gefordert - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Autos durchwühlt

Zwischen Sonntag, 21:00 Uhr und Montag, 6:30 Uhr hat ein Unbekannter eine in der Schwedenstraße geparkten, unverschlossenen Mercedes A-Klasse durchwühlt. Dabei konnte der Dieb einen gerinen Bargeldbetrag erbeuten.

Ein weiterer PKW wurde in der Geschwister-Scholl-Straße geöffnet und durchwühlt. Offenbar war auch dieser hier unverschlossen abgestellt worden.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Teleon07951 480-0

Da es in letzter Zeit in verschiedenen Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall zu derartigen Taten kam, weist die Polizei an dieser Stelle daraufhin, dass Autofahrer und Autofahrerinnen ihre Fahrzeuge nach dem Parken abschließen sollen. Eine kleine banale Handlung seitens der Kfz-Eigentümer kann einen oben beschriebenen Diebstahl schon verhindern.

Crailsheim: Jugendlicher in Unterführung angegangen und Geld gefordert - Zeugen gesucht

Kurz vor 13:30 Uhr am Montag war ein 16-Jähriger zusammen mit einer Begleiterin in der Unterführung an der Willy-Brandt-Straße in Richtung Bürgermeister-Demuth-Allee unterwegs. Dort wurden die beiden von einer Gruppe aus 5-6 Jugendlichen im Alter von vermutlich 17-19 Jahren abgepasst und die Herausgabe von Geld gefordert. Im weiteren Verlauf wollte eine Person aus der Gruppe an die Tasche des 16-Jährigen, woraufhin dieser seinen Kontrahenten wegstieß und zusammen mit seiner Begleitung in Richtung der Lise-Meitner-Gymnasium flüchtete. Dabei wurden sie noch kurz von Personen aus der Gruppe verfolgt, bis diese von ihnen abließen.

Laut dem 16-Jährigen soll es sich bei den Personen der Gruppe um männliche Jugendliche gehandelt haben. Die meisten aus der Gruppe trugen schwarze Kleidung, einer trug eine lilafarbene Jacke. Laut dem Opfer soll es sich um Jugendliche türkischer Abstammung gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 580-0.

