Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Opferstock aufgebrochen - Unfallgegner gesucht - Motorradfahrerin schwer verletzt

Aalen (ots)

Westhausen: Unfallgegner gesucht

Ein 23-jähruger Lenker eines Audi A5 befuhr am Montag gegen 12:35 Uhr die B29 von der Abzweigung B290 in Fahrtrichtung Westhausen. Auf der Strecke kam ihm ein Fahrzeug entgegen, wobei der Audi-Lenker kurzfristig zu weit nach links kam und das entgegenkommende Fahrzeug streifte. Der Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte jedoch seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine 30-jährige Lenkerin eines Honda Motorrades befuhr am Montag um kurz nach 15 Uhr den Kreisverkehr von der Wellandstraße kommend in Richtung Rombacher Straße. Im Kreisverkehr kam sie aufgrund bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zum Sturz. Hierbei verletzte sie sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Krad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Heubach: Opferstock aufgebrochen

Am Sonntag zwischen 12 Uhr und 16 Uhr wurde in der Kirche am Kirchplatz der Opferstock, direkt links an der Wand am Haupteingang, gewaltsam aufgebrochen und daraus etwa 200 Euro Bargeld entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173/8776 entgegen.

