Polizei Bonn

POL-BN: Bargelddiebstahl vor Bank in Bonn-Beuel - Polizei fahndet nach Tatverdächtigen

Bonn (ots)

Am 24.08.2023, gegen 14:20 Uhr, kam es auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Bonn-Beuel zu einem Bargelddiebstahl im Umfang von mehreren tausend Euro.

Nach dem derzeitigen Sachstand hatte eine 26-jährige Frau zu dieser Zeit den Geldbetrag in der Bankfiliale von ihrem Konto abgehoben. Nachdem sie die Bank verlassen hatte, legte sie den Umschlag mit dem Bargeld auf dem Beifahrersitz ihres in unmittelbarer Nähe geparkten Wagens ab. Nach ihren Schilderungen war sie in ihren Wagen eingestiegen, als ein ihr unbekannter Mann an die Scheibe der Beifahrertüre klopfte und ihr dann sagte, dass "sie etwas verloren habe". Die 26-Jährige stieg dann aus, entdeckte einen Fünf-Euro-Geldschein auf dem Boden und hob diesen auf. Im selben Moment rannte der Mann, der sie zuvor in einem schwer verständlichen Deutsch angesprochen hatte, in Richtung Bonner Innenstadt davon. Ein Begleiter von ihm, ein blonder Mann, rannte in die entgegengesetzte Richtung davon. Er hatte nach dem beschriebenen Ablenkungsmanöver mit hoher Wahrscheinlichkeit die Beifahrertüre des Autos geöffnet und das Bargeld entwendet.

Der Frau kam das Verhalten der beiden Männer merkwürdig vor - sie schaute sofort nach dem gerade abgehobenen Geld und stellte fest, dass es entwendet worden war. Die beiden Verdächtigen waren ihr zusammen mit einer Frau zuvor bereits in der Bankfiliale aufgefallen, als sie dort standen und telefonierten

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der beobachteten Tatverdächtigen, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

Tatverdächtige Frau:

ca. 35-40 Jahre alt dunkelblonde Haare Kabelkopfhörer Tank-Top grüne Shorts

1.Tatverdächtiger

ca. 40-50 Jahre blonde Haare Shorts dickere Statur

2.Tatverdächtiger

ca. 40-50 Jahre graues T-Shirt Rucksack

Das zuständige KK 15 hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

