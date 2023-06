Polizei Dortmund

POL-DO: 63-Jährige in Lünen beraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Auf einem Parkplatz an der Graf-Adolf-Straße in Lünen ist es am Mittwoch (28. Juni) zu einem Raub auf eine Seniorin gekommen. Die drei Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut ersten eigenen Angaben parkte die 63-Jährige aus Waltrop ihr Auto gegen 14:40 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 37. Als sie ausstieg, bemerkte sie drei Männer, die an ihrem Pkw standen. Beim Aussteigen hielt sie einen Rucksack in der Hand, in dem sich auch ihr Portemonnaie befand. Einer der Männer drehte ihr daraufhin den Arm auf den Rücken, während ein Zweiter den Rucksack nahm. Der dritte Täter soll nach Angaben der Seniorin "Schmiere" gestanden haben. Nachdem der Unbekannte einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag aus der Geldbörse nahm, warf er der Waltroperin den Rucksack wieder entgegen.

Das Trio flüchtete in Richtung Innenstadt und kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, zwischen 20 und 25 Jahren alt, von schlanker Statur. Der Täter, der den Arm verdrehte, trug während seiner Tatausführung ein weißes T-Shirt. Derjenige, der das Geld an sich nahm, war bekleidet mit einem roten T-Shirt.

Die Waltroperin blieb unverletzt. Zeugen, die die Tat beobachtet und/oder verdächtige Personen rund um den Parkplatz wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

