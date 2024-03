Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Siloballen aufgeschlitzt - Laptop aus PKW entwendet - Radmuttern gelöst - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Aalen (ots)

Schechingen: Siloballen aufgeschlitzt

Im Zeitraum vom 22.02., 8 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, beschädigten unbekannte Vandalen mehrere Siloballen auf einem Wiesengelände in Schechingen. Die Unbekannten schlitzten dabei die Folien mittels eines scharfen Gegenstandes auf, sodass diese unbrauchbar wurden. Dem Landwirt entsteht dadurch ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680 entgegen.

Heubach: Laptop aus PKW entwendet

Aus einem VW Caddy, welcher zwischen Samstag, 14:30 Uhr und Sonntag, 18 Uhr, am Fahrbahnrand in der Schloßstraße abgestellt war, entwendeten Unbekannte einen Laptop, welcher im Fußraum aufbewahrt wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 zu melden.

Gschwend: Radmuttern gelöst

Der Polizeiposten Spraitbach ermittelt aktuell wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, nachdem an den Antriebsachsen zweier Sattelzugmaschinen, welche zwischen Donnerstag und Freitag auf einem Betriebsgelände in der Schlechtbacher Straße geparkt waren, die Radmuttern gelöst wurden. Durch die Manipulation entstand an einem der Fahrzeuge ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Spraitbach unter 07176/6562.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag - vor 2 Uhr - soll ein 31-jähriger Mann von mehreren bislang unbekannten Männern im Alter zwischen etwa 16 und 25 Jahren in der Innenstadt zusammengeschlagen worden sein. Der alkoholisierte 31-Jährige war nach einer Feier unterwegs zu seinem Hotel im Türlensteg. Auf dem Weg dorthin wurde er von den Unbekannten angegriffen und verletzt. Erst als der 31-Jährige den Männern seinen Geldbeutel übergab, ließen diese von ihm ab. Die Brille des 31-Jährigen wurde von einem Zeugen im Bereich Bocksgasse aufgefunden. Vermutlich traf er hier auf die Angreifer, die von dem 31-Jährigen nicht näher beschrieben werden können. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07361/5800 bei der Kriminalpolizei Aalen zu melden.

