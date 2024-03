Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - PKW übersehen

Aalen (ots)

Böbingen: Farbschmiererei

Im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 13 Uhr, beschmierten bislang Unbekannte mehrere Objekte am Dorfplatz, in einem dortigen Park sowie an der Unterführung Adlergasse/Hauptstraße mit schwarzer Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: PKW übersehen

Als am Dienstag gegen 7:15 Uhr ein 30-Jähriger mit seinem VW aus einem Grundstück auf die Rechbergstraße einfahren wollte, übersah er einen von links kommenden Mercedes eines 39-Jährigen. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge wobei ein Schaden in Höhe von rund 18.000 Euro entstand.

Waldstetten: Farbschmiererei in Schule

Am Montag zwischen 10:15 Uhr und 14.10 Uhr wurde an einer Wand in einem Schulgebäude in der Brunnengasse mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz an die Wand gesprüht. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171/42454 entgegen.

