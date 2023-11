POL-WAF: Ahlen. RW Ahlen gegen Wuppertaler SV - Polizei im Einsatz

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (08.11.2023, 20.00 Uhr) und Freitag (10.11.2023, 09.00 Uhr) in zwei Einfamilienhäuser in Beckum eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich jeweils über die Terrassentüren der Gebäude an der Dechant-Schepers-Straße Zugang. In einem der Häuser wurden mehrere Räume und Schränke durchwühlt, aus dem anderen Haus stahlen die Täter einen Tresor. ...

mehr