Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Ahlen

Am 10.11.2023 kam es in Ahlen auf dem Lütkeweg zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein 24-jähriger Ahlener biegt mit seinem PKW, Renault von der Moltkestraße nach links in den Lütkeweg ab. Auf dem Lütkeweg befindet sich eine 83-jährige Ahlenerin, die den Lütkeweg überqueren will. Die Fußgängerin wird vom PKW erfasst und schwer verletzt. Die Straße Lütkeweg wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehrsunfall wurde unter Zuhilfenahme eines VU-Teams aus Münster aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell