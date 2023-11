POL-WAF: Kreis Warendorf. Warnung vor falschen Polizeibeamten

Warendorf (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle ist am Freitagmorgen (10.11.2023, 01.00 Uhr) ein Autofahrer unter Drogeneinfluss in Beckum aufgefallen. Polizisten kontrollierten den 28-jährigen Neubeckumer am Hellweg. Der Mann zeigte starke körperliche Auffälligkeiten. Ein freiwilliger Drogenvortest war positiv, ein Alkoholtest negativ. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein ...

