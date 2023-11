Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Montag, 06. November 2023, 17:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg leicht verletzt. Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der 18-jährige Wardenburger befuhr mit einem VW die Oldenburger Straße von Tungeln in Richtung Wardenburg. Ungefähr in Höhe einer Tankstelle kam er mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. In entgegengesetzter Richtung befuhr eine 72-Jährige aus Wardenburger mit einem SUV die Oldenburger Straße. Sie musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern.

Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auch die 72-Jährige war leicht verletzt. Weil der Verdacht bestand, dass ein Sekundenschlaf für das Abkommen von der Fahrbahn ursächlich gewesen sein könnte, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 18-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell