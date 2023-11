Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Transporter-Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Großenkneten und entfernt sich vom Unfallort

Delmenhorst (ots)

Ein Mann hat am Montag, 06. November 2023, gegen 16:00 Uhr, einen Verkehrsunfall in Ahlhorn verursacht und sich vom Unfallort entfernt. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte er angetroffen werden und war alkoholisiert.

Der 43-jährige Mann aus Großenkneten fuhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wildeshauser Straße mit einem Kleintransporter gegen einen geparkten Pkw. Er stieg aus und betrachtete die entstandenen Schäden, die später auf etwa 1.000 Euro geschätzt wurden. Anschließend begab er sich aber wieder in den Kleintransporter und verließ die Unfallstelle in Richtung Cloppenburg. Zeugen beobachteten den Zusammenstoß und verständigten die Polizei. Aufgrund der genauen Beschreibung durch die Zeugen war es möglich, den 43-Jährigen zu kontrollieren. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und boten dem Mann einen Alkoholtest an. Dieser ergab einen Wert von 1,45 Promille.

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell