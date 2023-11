POL-WAF: Beckum. Unter Drogeneinfluss im Auto

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Donnerstag (09.11.2023, 07.25 Uhr) ein Fahrradfahrer in Oelde-Stromberg verletzt worden. Eine 47-jährige Autofahrerin aus Wolbeck fuhr auf der Straße An der Bleiche Richtung Oelder Tor, um nach rechts auf die Straße Oelder Tor abzubiegen. Dabei stieß sie mit einem 18-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der auf dem Radweg neben der Straße Oelder Tor in ...

