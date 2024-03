Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag (29.02.2024) und Dienstag (05.03.2024) beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Stöckachstraße einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Waiblingen: 11.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ein 30-jähriger Iveco-Fahrer beschädigte am Montagabend gegen 19:20 Uhr beim Rangieren in der Eisentalstraße einen geparkten BMW. Der BMW war nach dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell