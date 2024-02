Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Erfolgreiche Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Littel

Littel (ots)

Am 26. Januar fand in Littel die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt. Der Ortsbrandmeister Tobias Hollmann blickte dabei auf das Jahr 2023 zurück. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Feuerwehr Littel insgesamt 38 Einsätze, wobei besonders das Hochwasser am Ende des Jahres herausstach. Neben den Einsätzen leistete die Feuerwehr Littel auch über 40 Dienste, die von Schulungen bis hin zu Präventionsmaßnahmen reichten.

Insgesamt wurden beeindruckende 3.985 Stunden ehrenamtlicher Arbeit erbracht, was die Hingabe und das Engagement der Mitglieder der Feuerwehr Littel verdeutlicht. Insgesamt besteht die Feuerwehr Littel aus 71 Mitgliedern. Von diesen sind 47 aktive Kameradinnen und Kameraden, 18 befinden sich in der Seniorenabteilung und weitere 6 werden als fördernde beziehungsweise passive Mitglieder geführt.

Im Zuge der Versammlung wurden zwei Kameraden befördert: Phil Spille und Thorben Iker erlangten den Dienstgrad Erster Hauptfeuerwehrmann.

Tobias Hollmann zeigte sich stolz über die Erfolge und die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Christian Martens brachte im Namen der Öffentlichen seinen Dank gegenüber den Leistungen der Feuerwehr im vergangenen Jahr zum Ausdruck. Auch Peter Kose bedankte sich stellvertretend für die Gemeinde Wardenburg und lobte noch einmal die Arbeit der Kameradinnen und Kameraden. Sie seien eine wichtige Stütze in der Gemeinde und gerade das Hochwasser am Ende des letzten Jahres habe gezeigt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auf sie verlassen können.

Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Tagesordnung war die Aufstellung eines neuen Ortskommandos. Die Führungsspitze der Feuerwehr wurde neu organisiert und die Mitglieder zeigten sich zufrieden und motiviert, die Aufgaben der Feuerwehr weiterhin erfolgreich zu bewältigen.

Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Littel endete mit einem positiven Ausblick auf das neue Jahr. Die freiwilligen Feuerwehrleute sind weiterhin entschlossen, ihre Aufgaben mit Freude und Einsatzbereitschaft zu erfüllen und sich den Herausforderungen zu stellen, die die Zukunft bringen mag.

