FW-OLL: Freiwillige Feuerwehr Dingstede zieht Bilanz auf Jahreshauptversammlung

Prinzhöfte (ots) - Am frühen Freitagmorgen, den 12. Januar 2024, ereignete sich gegen 06:35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Straße "Zur großen Höhe", der das Leben eines jungen Menschen forderte. Der 29-jährige Fahrer eines Kleinwagens war in Richtung B213 unterwegs, als er in Höhe der Wildnisschule Wildeshausen aufgrund winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw kam nach links ...

