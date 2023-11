Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Klebeaktion

Augsburg (ots)

Innenstadt - Wie der Polizei bereits im Vorfeld bekannt wurde, war für den heutigen Mittwoch Vormittag eine Klebeaktion im Stadtgebiet Augsburg geplant. Die Einsatzkräfte der Polizei waren deshalb besonders sensibilisiert und mit mehreren Kräften im Stadtgebiet unterwegs.

Etwa zwischen 07.30 Uhr und 08.30 Uhr stellten die Einsatzkräfte am Theodor-Heuss-Platz zwei Personen fest, die entsprechendes Klebematerial mitführten. Drei weitere Personen konnten durch die Einsatzkräfte im Bereich der Gögginger Brücke angetroffen werden. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte bei zwei der Personen ein Ankleben an die Straße verhindert werden. Eine weitere Person hatte sich bereits kurz vor der Gögginger Brücke an die Straße festgeklebt, konnte aber nach nur wenigen Minuten von der Straße gelöst werden. Alle Personen wurden unter anderem zur Feststellung der Personalien auf die Dienststelle verbracht. Durch die Aktion kam es im Bereich der Gögginger Brücke zu kurzzeitigen Behinderungen. Da die Aktion nach derzeitigem Stand als nicht angemeldete Versammlung gewertet wird, wird gegen alle Personen unter anderem wegen eines Verstoßes nach dem Versammlungsgesetz ermittelt.

