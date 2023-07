POL-PDTR: Unfallflucht am Mineralienmuseum Oberstein

Palzem (ots) - Während der Abwesenheit des Bewohners wurde am 18.07.2023 von ca. 13.00 bis 23.55 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im großen Garten in Palzem eingebrochen. Entwendet wurde nach bisherigen Ermittlungen Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-9155-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarburg Ansprechpartner KHK Limantour Telefon: 06581/9155-0 ...

mehr