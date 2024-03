PP Ravensburg: Meldnungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) - Mengen Geschädigter zu Verkehrsunfall gesucht Nachträglich der Polizei gemeldet wurde ein Verkehrsunfall, der sich bereits am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr in der Alte Straße auf Höhe der dortigen Arztpraxis ereignet hat. Laut den Angaben des Unfallverursachers fuhr er in Richtung Ennetach und streifte mit seinem rechten Außenspiegel einen dort geparkten Pkw. Näheres zu dem geparkten ...

mehr