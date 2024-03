Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Polizei überprüft Gaststätte

Weil nach der Sperrzeit noch Licht brannte, haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Montag nach Mitternacht eine Spielhalle überprüft. Bei der Kontrolle beanstandeten die Polizisten Verstöße gegen die erteilten Gaststättenkonzessionen sowie gegen die gesetzlichen Regelungen bezüglich von Spielautomaten. Nach Abschluss der Maßnahmen legten die Beamten der zuständigen Behörde zur weiteren Überprüfung einen Bericht vor.

Sigmaringen

Unbekannte zünden vor Schwimmbad Feuer an

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor dem Schwimmbad einer Schule in der Hohenzollernstraße ein kleineres Feuer entzündet. Dabei wurde ein Betonpfeiler leicht verrußt. Ein Zeuge hatte den rauchenden Müllhaufen am Sonntagmorgen entdeckt, woraufhin dieser von der Feuerwehr abgelöscht wurde. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu den Unbekannten aufgenommen, bei denen es sich ersten Zeugenangaben zufolge um drei dunkel gekleidete Jugendliche gehandelt haben könnte. Hinweise in diesem Zusammenhang nehmen die Beamten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Mann öffnet geparkten Pkw - Hinweis der Polizei

Wegen versuchten Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 21-Jährigen, der am Sonntagmorgen von einer Zeugin in der Fürst-Friedrich-Straße dabei beobachtet wurde, wie er die Fahrzeugtüre eines geparkten, jedoch offensichtlich unverschlossenen Autos öffnete und sich in diesem umschaute. Nach der Mitteilung der Zeugin rückten unmittelbar Polizeistreifen aus und kontrollierten den jungen Mann im Stadtgebiet. Diebesgut hatte er offensichtlich nicht erbeutet. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang eindringlich dazu, geparkte Autos stets abzuschließen.

Bad Saulgau

Mit rotem Versicherungskennzeichen unterwegs - Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Ein rotes Versicherungskennzeichen hatte ein 40-Jähriger an einem VW angebracht, den er am Sonntagmittag offensichtlich entgegen der Vorschriften für private Zwecke bewegt hatte. Vor einer Lokalität bemerkten die Beamten den Wagen mit den Kennzeichen, die lediglich für Überführungsfahrten gedacht sind. Private Unternehmungen und Stopps sind derweil nicht erlaubt, da diese nicht vom speziell vorgesehenen Versicherungsschutz umfasst sind. Den 40-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bad Saulgau

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Auf Kokain und Marihuana schlug ein Drogenvortest bei einem 25-Jährigen an, der in der Nacht von Sonntag auf Montag von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau in der Josef-Bautz-Straße zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Nachdem der Autofahrer bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung zeigte und ein Drogenvortest den Verdacht erhärtete, musste der 25-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Neben einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot kommt auf den Fahrzeuglenker auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Bei einer Durchsuchung seines Wagens fanden die Einsatzkräfte ein kleines Tütchen mit einer geringen Menge Kokain auf. Seine Fahrt durfte der 25-Jährige nicht fortsetzen.

Illmensee

Unfall - Verkehrszeichen überfahren

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Kreisstraße zwischen Krumbach und Volzen gewesen sein. Ein 59-Jähriger war mit seinem VW in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und überfuhr dabei ein Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug und dem Verkehrszeichen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 5.500 Euro.

Mengen

Mit E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Wiederholt weist die Polizei darauf hin, dass auch E-Scooter über einen Versicherungsschutz verfügen müssen. Auf einen 19-Jährigen, der am Sonntagabend mit seinem Scooter ohne Versicherungskennzeichen gefahren ist, kommt aufgrund seines Versäumnisses eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau waren bei der Streifenfahrt auf den jungen Mann aufmerksam geworden und hatten ihn gestoppt.

Ostrach

Alkoholisierten Autofahrer gestoppt

Deutlich über 0,5 Promille hatte ein 33-Jähriger intus, der am Sonntagabend in der Wilhelmsdorfer Straße in eine Polizeikontrolle geraten ist. Der Autofahrer musste seinen Wagen daraufhin an der Kontrollstelle stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Weil er beim Heranfahren an die Kontrollstelle offensichtlich in Folge seiner Alkoholisierung Probleme hatte, seinen Wagen zu steuern, wird der 33-Jährige bei der Staatsanwalt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell