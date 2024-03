Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am späten Sonntagabend eine Autofahrerin gestoppt und Ermittlungen gegen sie eingeleitet. Bei der Kontrolle gab die 21-Jährige zunächst an, ihren Führerschein nicht dabei zu haben. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass die junge Frau diesen nach einer vergangenen Verkehrsunfallflucht hatte abgeben müssen und seit über einem Jahr gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Auch der Fahrzeughalterin drohen strafrechtliche Folgen, weil diese das unerlaubte Fahren offenbar ermöglicht hatte.

Friedrichshafen

Unfall im Kreuzungsbereich

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Sonntag kurz vor 12 Uhr an einer Kreuzung bei Eggenweiler entstand Sachschaden. Ein 48 Jahre alter Passat-Lenker fuhr unachtsam von der Galleyenstraße auf die Brochenzeller Straße ein und nahm dem von links kommenden Mercedes-Lenker dabei die Vorfahrt. Der 18-Jährige konnte nicht mehr entscheidend ausweichen, sodass es im Kreuzungsbereich zum Unfall kam. Am Wagen des Verursachers entstand rund 3.000 Euro, am Mercedes etwa 8.000 Euro Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand. Während der Unfallaufnahme war die Straße bis etwa 13.30 Uhr gesperrt.

Überlingen

Polizeiwagen mutwillig beschädigt

Nachdem ein Unbekannter am Samstag zwischen 17 Uhr und 17.50 Uhr einen Streifenwagen offenbar mutwillig beschädigt hat, sucht die Polizei Zeugen. Vor dem Polizeirevier in der Mühlenstraße riss der Vandale den Front- sowie den Heckscheibenwischer ab und flüchtete. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Beamten des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

