Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sauldorf

Über zwei Dutzend Tauben gestohlen

Über zwei Dutzend Tauben haben Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag von einem privaten Grundstück in der Steckeler Straße gestohlen. Die Täter entnahmen die teils beeinträchtigten Tiere, die dort auf private Initiative in einer Art "Gnadenhof" in einem Taubenverschlag gehalten werden, auf noch unbekannte Weise mit. Der Polizeiposten Meßkirch hat Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang, insbesondere zum Verbleib der Tiere, unter Tel. 07575/2838 entgegen. Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar.

Meßkirch

Hausfassade mit Farbe beworfen - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Einen mit roter Farbe befüllten Luftballon haben Unbekannte in der Mengener Straße gegen eine Hausfassade geworfen und somit offensichtlich mutwillig einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro angerichtet. Der Polizeiposten Meßkirch hat wegen der Tat, die sich zwischen Freitag und Samstag ereignet hat, ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise auf die Unbekannten nehmen die Beamten unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Bingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Bingen entstanden. Weil ein Autofahrer auf der Kreisstraße nach rechts in einen Hof abbiegen wollte und hierzu seine Geschwindigkeit verringert hatte, wollte ein 49-Jähriger nach links ausscheren und zum Überholen ansetzen. Dabei übersah der 49 Jahre alte Mercedes-Fahrer, dass er seinerseits bereits von einem 55-Jährigen überholt wird, und prallte seitlich in dessen VW. Die beiden Unfallbeteiligten kamen nach bisherigen Kenntnissen ohne Verletzungen davon.

Pfullendorf

Unachtsamkeit führt zu Unfall - zwei Pkw wirtschaftlicher Totalschaden

Aus Unachtsamkeit ist am Montagmittag eine 45 Jahre alte BMW-Fahrerin auf der L 196 zwischen Pfullendorf und Ostrach in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Renault kollidiert. Durch den Zusammenprall geriet der Renault ins Schleudern, prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum und kam in einer Grünfläche zum Stehen. Die 75 Jahre alte Fahrerin zog sich ebenso wie die Unfallverursacherin glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die beiden Frauen in ein Krankenhaus. An ihren Wagen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, der insgesamt auf rund 20.000 Euro geschätzt wird.

Mengen

Missglücktes Überholmanöver führt zu Unfall

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Montagnachmittag auf der B 311 zwischen Krauchenwies und Rulfingen zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 77 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Vito wollte auf dem Streckenabschnitt gegen 16.15 Uhr einen Lkw überholen und übersah dabei offensichtlich einen entgegenkommenden VW-Fahrer. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der VW-Fahrer auf das Bankett aus, der Mercedes-Lenker scherte knapp vor dem Lkw wieder nach rechts ein. Bei seinem Manöver touchierte der 77-Jährige den Lkw, sodass Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bad Saulgau

Gartenzaun beschädigt - Autofahrerin wird wegen Unfallflucht angezeigt

Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro hat eine 55 Jahre alte VW-Fahrerin verursacht, als sie am Montagmorgen in der Lagerhausgasse aus unklaren Gründen von der Fahrbahn abgekommen ist und dabei einen Gartenzaun aus Holz beschädigt hat. Weil die Autofahrerin nach der Kollision einfach davonfuhr, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, hat das Polizeirevier Bad Saulgau nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle gegen sie gefertigt. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen der 55-Jährigen notiert, die später von den Beamten mit dem Unfall konfrontiert wurde.

Bad Saulgau

In ehemalige Schule eingestiegen

In eine ehemalige Schule in der Schützenstraße sind Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag eingestiegen und haben dort ihr Unwesen getrieben. Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro durch Graffiti-Schmierereien und eine beschädigte Türe zu einem Materialraum sind die Bilanz. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat strafrechtliche Ermittlungen wegen des unerlaubten Aufenthalts auf dem eingezäunten Gelände und der Beschädigungen eingeleitet und nimmt Hinweise auf die Unbekannten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell