PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Polizisten haben am Montag gleich mehrere Verkehrsteilnehmer gestoppt, die ohne aktuellen Versicherungsschutz am Straßenverkehr teilgenommen haben. Dabei fiel den Beamten auf, dass die vier kontrollierten Personen, ob Motorrollerfahrer oder E-Scooter-Lenker, noch das schwarze Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht hatten. Diese waren jedoch nur bis Ende Februar gültig. Das Fahren ohne gültigen Versicherungsschutz kann im Falle eines Unfalls schnell teuer werden und stellt eine Straftat dar. Die betroffenen Personen durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Sie erwartet nun eine Anzeige.

Friedrichshafen

Radfahrerin von Traktor erfasst

Glücklicherweise nur eher leichte Blessuren hat sich eine 12-jährige Radlerin zugezogen, als sie am Montag kurz nach 16 Uhr im Lottenweilerweg mit einem Traktor zusammengestoßen ist. Der 80 Jahre alte Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine scherte beim Abbiegen weit aus und kam dabei linksseitig bis in die Grünfläche. Die entgegenkommende Radfahrerin konnte dem Traktor nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit diesem. Ihr Rad wurde stark beschädigt.

Friedrichshafen

Betrunkenem Mann droht Anzeige

Ein 65 Jahre alter Mann hat am Montagabend gegen 17.45 Uhr den Unmut mehrerer Gaststättenbesucher und Passanten in der Uferstraße auf sich gezogen. Der vollkommen Betrunkene soll auf einen Tisch der Gastronomie gespuckt und mit Schimpfwörtern um sich geworfen haben. Weil Zeugen ihn darüber hinaus dabei beobachtet hatten, wie er mit seinem Rad fuhr und dabei offensichtlich alkoholbedingte Schwierigkeiten hatte, veranlassten die hinzugerufenen Polizisten eine Atemalkoholmessung. Nachdem diese über zwei Promille anzeigte, musste der 65-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Salem

Graffiti-Sprayer richtet Sachschaden an - Zeugen gesucht

Mit Sprühfarbe haben Unbekannte über das vergangene Wochenende hinweg ein Transportfahrzeug des Malteser Hilfsdienstes sowie Betonpfeiler und Wände der Tiefgarage in der Schloßseeallee beschmiert. Allein am Auto wird der Sachschaden auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die insbesondere zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 an den Polizeiposten Salem zu wenden.

Überlingen

Vorfahrt genommen - Unfall

Eine verletzte Person und mehrere tausend Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 16.15 Uhr in der Owinger Straße ereignet hat. Ein 82 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte aus einer Ausfahrt fahren und übersah dabei den von links kommenden Toyota eines 59-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota gedreht und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Die 62-jährige Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 5.000 Euro geschätzt, der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

