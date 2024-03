Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trickdiebstahl - Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Bargeld

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Raabestraße

19.03.2024, 13:00 Uhr

Unter einem Vorwand verschafften sich unbekannte Trickdiebe am vergangenen Dienstagmittag Zutritt zur Wohnung einer Rentnerin in der Raabestraße in Helmstedt. Sie ergaunerten Bargeld und Schmuck.

Zunächst klingelte ein Unbekannter an der Haustür der Helmstedterin und gab an, Klempner zu sein und eine Reparatur an einem Wasserrohr vornehmen zu müssen. In gutem Glauben, dass alles seine Richtigkeit habe, ließ die ältere Dame den Mann in ihre Wohnung. Während er vorgab, im Beisein der Rentnerin sowohl in der Küche als auch im Badezimmer die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, begab sich mindestens eine weitere Person in die Wohnung. Sie entwendete dort Bargeld und Schmuck und entfernte sich daraufhin ungesehen wieder. Auch der angebliche Klempner verabschiedete sich kurze Zeit später. Als die Rentnerin den Diebstahl bemerkte, waren die Trickdiebe bereits über alle Berge.

Der falsche Handwerker soll etwa 1,80m groß und muskulös gewesen sein. Er sei etwa 35 Jahre alt gewesen, habe mittellange, dunkle Haare gehabt und sei dunkel gekleidet gewesen.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, niemals fremde Personen unangekündigt ins Haus oder die Wohnung zu lassen. Betroffene sollten sich in solch einem Fall immer den Ausweis der Person zeigen lassen, Rücksprache mit der Firma nehmen und im Zweifelsfall die Polizei verständigen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell