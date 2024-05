Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Auffahrunfall auf der K 3

Warendorf (ots)

Am Freitag, 24.5.2024 kam es gegen 8.25 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der K3 in Everswinkel. Eine 61-jährige Dülmenerin bog mit ihrem Pkw auf eine Seitenstraße ab. Hinter ihr befand sich ein Auto, das von einem 35-jährigen Münsteraner gefahren wurde. Von hinten näherte sich eine 24-jährige aus Drensteinfurt, die mit ihrem Pkw auf das Fahrzeug des 35-Jährigen fuhr. Des Weiteren schob die 24-Jährige diesen Pkw gegen das Heck des Autos der Dülmenerin. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Drensteinfurterin in ein Krankenhaus, ebenso vorsorglich den Münsteraner und die 61-Jährige. Die Fahrzeuge wurde abgeschleppt und die durch Betriebsstoffe verunreinigte Straße gereinigt. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden.

