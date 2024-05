Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann geschlagen, Rucksack entwendet

Warendorf (ots)

Am Freitag, 24.5.2024, 9.55 Uhr kam ein 33-Jähriger aus dem Bahnhof in Ahlen und stellte seinen mitgeführten Rucksack neben sich auf dem Bahnhofsvorplatz ab. Dann gingen zwei Unbekannte auf ihn zu und schlugen ihm mehrfach ins Gesicht. Der Mann stürzte und die beiden Männer stahlen seinen Rucksack. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Südstraße. Der 33-jährige Obdachlose wurde bei dem Angriff verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen sind arabischen Aussehens, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und trugen ein dunkles Sportoutfit. Einer der beiden Männer hatte eine Goldkette um und einen 3-Tage-Bart.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu den gesuchten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

