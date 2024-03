POL Schwaben Nord: Bei Rollerdiebstahl erwischt

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Sonntag (17.03.2024) zündete ein bislang unbekannter Täter offenbar die Plane eines Anhängers in der Felberstraße an. Dabei entstand ein Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

