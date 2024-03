POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung am Hochablass - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am vergangenen Samstag (16.03.2024) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam die Tasche einer 53-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz in der Steinernen Furt. Gegen 22.30 Uhr verließ die 53-jährige Mitarbeiterin den Supermarkt und begab sich zu ihrem Auto. Dabei griffen zwei bislang unbekannte Täter die 53-Jährige körperlich an, wobei diese stürzte. Einer der beiden ...

mehr